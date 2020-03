Nike dévoile l’histoire de la Air Max dans un documentaire inédit

Pour le Air Max Day 2020, Nike dévoile un documentaire exclusif, « The Story of Air Max : 90 to 2090 », retraçant l’histoire de ce modèle emblématique. Ce documentaire met en lumière l’impact d’une icône et offre une plongée dans l’histoire de la Air Max.

Seize personnalités (de Dizzee Rascal à DJ Clark Kent) expliquent ce que la Air Max représente pour elles, parcourant ainsi l’héritage de ce modèle dans les domaines de la musique, de la culture urbaine, de la mode, de l’art et bien plus encore. Ces témoignages permettent de mieux connaitre et comprendre son histoire ainsi que ses évolutions au fil des années et des générations. Le film sortira lors du Air Max Day, le 26 mars, exclusivement sur SNEAKRS.