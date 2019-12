Nike célèbre les 30 ans de la Air Max 90 avec une Air Max 90 CS

Conçue et dessinée par Tinker Hatfield et initialement commercialisée sous le nom d’Air Max III en 1990, l’Air Max 90 a littéralement élargi la fenêtre des possibilités chez Nike Air. Le modèle proposait une flexibilité améliorée et un système de laçage variable qui permettait plus d’options d’ajustement. Sa conception et le design avait également permis une nouvelle esthétique grâce à des nouvelles propositions de textures et de couleurs.



Dans les années 2000, la sneaker est devenue un classique culte et a ouvert la voie de la créativité au sein de la franchise Air chez Nike en proposant des rééditions et modifications au niveau des couleurs, détails et matières qui ont permis d’assoir son statut dans notre quotidien pour devenir un modèle un incontournable de la mode de la street-culture qui se poursuit maintenant à l’aube de son 30ème anniversaire.



Pour commencer cette nouvelle décennie, L’Air Max 90 est repensée dans ses détails d’échelle et de hauteur. Elle sortira dans plusieurs coloris inspirés des couleurs iconiques de la paire à travers les années. On retrouve aussi des modifications dans la construction des doublures et des renforts de la paire pour lui donner un look vintage.

Enfin, pour célébrer dignement ce nouveau design, Nike a recréé le design original de l’iconique boite « skinny » du début des années 90 pour accueillir et présenter la paire. L’Air Max 90 CS sortira le 21 décembre prochain sur l’application SNEAKRS et chez certains magasins partenaires.