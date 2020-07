NIKE Air VaporMax 2020 Flyknit, au moins 50% de contenu recyclé

Nike présente sa toute nouvelle innovation, la « NIKE Air VaporMax 2020 Flyknit » La Nike Air VaporMax 2020 Flyknit est l’une des chaussures les plus durables de Nike à ce jour, fabriquée avec au moins 50% de contenu recyclé et s’inscrivant dans une vision et conception de design circulaire à travers ses différents éléments.

« Nous voulions examiner non seulement le flux de déchets de Nike, mais aussi d’autres flux de déchets industriels et la manière dont nous pourrions tirer parti et avantage de ces derniers », explique Jesi Small, responsable de la conception et design chez Nike. « Cet état des lieux est à la base du design et des prises de décisions ».

L’unité d’air de la VaporMax Air 2020 Flyknit est fabriquée avec environ 75% de matériaux recyclés grâce à une technologie unique et effilée du talon aux orteils, qui crée un design plus bas que les précédents designs VaporMax, pour un confort et amortis améliorés. (Depuis 2008, toutes les innovations de semelles Air contiennent au moins 50% de matériaux recyclés.)

Le fil Flyknit recyclé est composé d’environ 67% de contenu recyclé post-industriel ainsi que de différents composants recyclés. (Y compris des bouteilles en plastique recyclé).

La semelle intérieure à double densité moulée est composée d’environ 50% de matière recyclé et assure le confort sous le pied – La languette est dotée d’au moins 80% de mousse recyclée. Le TPU sur le clip du talon et à la pointe des orteils contient environ 60% de TPU recyclé. Enfin, avec une semelle extérieure intégrant du Nike Grind, la Nike Air VaporMax 2020 Flyknit confirme sa composition à partir de matériaux durables de la semelle à la pointe en passant par l’empeigne.

La Nike Air VaporMax 2020 Flyknit propose une nouvelle façon d’appréhender le design et donne vie à une nouvelle chaussure pour le quotidien tout en faisant avancer la réflexion sur l’ajustement, la sensation et l’innovation axé sur la durabilité. « Nous voulions créer une silhouette originale et durable à partir de zéro mais également une silhouette rapide et facile pour porter au quotidien », explique Small. « C’est pourquoi nous avons également innové en matière d’accessibilité, pour enfiler, retirer et verrouiller la chaussure grâce à l’ajout de l’innovation Nike FlyEase, afin de concevoir et proposer une chaussure plus intelligente conçue et accessible pour tous les athlètes ».

La Nike Air VaporMax 2020 Flyknit sera disponible à partir du 23 juillet prochain sur nike.com.