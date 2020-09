Nike Air Force 1 Crater, cap sur le durable

Dotée d’une semelle intermédiaire « Nike Crater Foam » (un mélange de mousses Nike standard et de 11% de caoutchouc Nike Grind), le dernier design de la Nike Air Force 1 réinterprète l’esthétique classique de cette chaussure iconique tout en utilisant des innovations durables.

L’empeigne classique de la Nike Air Force 1 est repensée grâce à un chausson en mousse recyclée créé avec 20% de TPU recyclé. Le reste de la tige est fabriqué à partir de cuir synthétique recyclé à 24% de PU, tandis que les célèbres étoiles de la semelle extérieure sont mises en valeur grâce à la technologie « Nike Grind » mouchetée, recyclée à 15%.

Alliant design, intemporalité et durabilité, la « Nike Air Force 1 Crater » aide à faire progresser l’engagement de Nike « Move to Zero » La Nike Air Force 1 Crater sortira le 1er octobre prochain sur nike.com, SNKRS et l’application Nike.