Nextbase lance sa nouvelle dashcam 622GW

La 622GW redéfinit les normes du marché des dashcams avec l’enregistrement HD 4K et la stabilisation de l’image. La première dashcam au monde équipée du système What3words et de la fonction d’alerte Urgence SOS Nextbase pour appeler les secours et fournir la localisation.

La 622GW révolutionne l’utilisation et la fonction des dashcams en voitures, en réunissant la commande vocale Alexa, les alertes “Urgence SOS” et le système de localisation « what3words » dans un appareil intelligent qui peut sauver des vies. C’est la première caméra embarquée HD à capturer des images de qualité cinématographique à 30 images/seconde, notamment grace au dernier chipset quadricoeur Ambarella H22, adapté par Nextbase.

La lecture au ralenti à 120 images par seconde offre un contrôle total sur votre vidéo, pour faciliter le visionnage des séquences afin d’obtenir les détails essentiels tels que les plaques d’immatriculation ou les panneaux de signalisation, qui peuvent s’avérer critiques, en toutes circonstances à la suite d’un incident. Des modules sont également disponibles avec la meilleure qualité d’image à ce jour, notamment le module de caméra arrière qui filme à une qualité de 1080p à 30 im/s.

La vision nocturne améliorée propose également une nouveauté exclusive : grâce aux améliorations apportées, notamment des pixels plus grands et la détection automatique de la luminosité, la 622GW de Nextbase offre la vision nocturne la plus intelligente et la plus adaptable à date. La 622GW est ainsi capable de protéger les conducteurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

La 622GW introduit enfin la fonction ‘’Hyper Sync’’, offrant un double Wifi, 2,4GHz et un Wifi à 5GHz pour des vitesses de transfert sur téléphone les plus rapides possibles (jusqu’à 6 fois plus vite qu’auparavant).

La dashcam 622GW rejoint la gamme Series 2 de la marque, au prix de 299.99 € sur www.nextbase.com.