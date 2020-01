New Era Stretch Snap 9FIFTY, 100 ans de design

Plus de confort, plus d’élasticité avec les nouvelles casquettes de la gamme New Era Stretch Snap.

La Stretch Snap 9FIFTY de New Era s’inspire de 100 ans de design tout en incluant les éléments contemporains de la marque, faisant ainsi de cette collection printemps 2020 un incontournable contemporain. Avec sa forme polyvalente et son réglage de précision, la collection capsule Stretch Snap 9FIFTY est la parfaite reprise des collections de baseball classiques modernes. La snapback inspirée de l’Americana comporte un tissu élastique pour un réglage de cision, afin qu’elle puisse s’adapter à toutes les formes de tête. La visière incurvée offre un style adaptable à toute occasion.

Disponible pour les trois équipes MLB principales – les LA Dodgers, les Boston Red Sox et les New York Yankees – la Stretch Snap 9FIFTY met la collection printemps 2020 à l’honneur avec deux nouveaux superbes coloris – une base blanche avec un logo rouge cardinal et une base noire assortie d’un jaune canari audacieux.

La Snap 9FIFTY est également disponible dans un modèle bruyère tactile avec un logo blanc ton sur ton, tandis qu’un coloris classique Boston Red Sox avec une base bleu marine et une sous-visière rouge viennent compléter cette nouvelle version de la saison. Une silhouette qui ne passera pas inaperçue !

Collection disponible en magasin et en ligne sur neweracap.eu