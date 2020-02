New Era se la rejoue NBA

New Era propose un nouveau look à la gamme de vêtements et de casquettes NBA, inspiré des silhouettes des équipements classiques et des palettes de couleurs des équipes emblématiques. Cette collection se distingue par des détails tels que les motifs uniques de la ligue, les graphismes inspirés par le terrain et les logos exceptionnels des équipes de la NBA.

Parmi les pièces phares, on trouve des t-shirts dont les motifs s’inspirent des graphismes modernes du terrain et des spots de streetball rétros, pour un look hors-terrain décontracté. Le maillot en débardeur portant une inscription, qui offre un contraste avec son empiècement en mailles, sa coupe surdimensionnée et ses capacités d’absorption et de séchage rapide, ira parfaitement avec une veste de survêtement zippée qui reprend l’imprimé unique sur toute la surface, arborant les logos et les noms des 30 équipes de la ligue NBA. Les deux pièces affichent des tons monochromes qui comportent le logo et mélangent les coloris emblématiques de la NBA, avec l’esthétique décontractée que l’on retrouve sur les terrains de streetball en béton.

Collection disponible en magasin et en ligne sur neweracap.eu