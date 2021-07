New Era réinvente son pack MLB Colour

Dans un spectre de teintes riches et modernes, la dernière nouveauté de cette collection héritée présente une nouvelle palette avec laquelle jouer cette saison. Célébrant trois icônes de la Major League Baseball, le logo légendaire de chaque équipe est placé sur un bloc de couleur qui contraste – des oranges brûlés chauds et des jaunes dorés vifs flamboient à côté d’un éventail de nuances plus sombres et terreuses, du vert olive profond au bleu cadet tonique.

L’esthétique d’inspiration universitaire et les coupes nettes et épurées sont présentes dans toute la gamme, ce qui donne une version résolument contemporaine des meilleures pièces de base de New Era. Idéale lorsque le temps se rafraîchit, la sélection de t-shirts décontractés s’enfile confortablement sous les sweats à capuche en coton brossé. Ceux qui les portent peuvent facilement assortir leurs couleurs pour obtenir un ensemble de couleurs ou créer un paysage expressif de tons contrastés qui leur est propre. Terminez avec l’indémodable 9FORTY – avec des logos d’équipe à l’avant et une sangle réglable à l’arrière, le bord incurvé est le bouclier parfait contre l’éblouissement du soleil lors des journées fraîches au ciel bleu.