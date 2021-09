New Era présente sa nouvelle collection Neon Lights

Inspiré par les lumières fluorescentes du paysage urbain, le drop NEON LIGHTS (NBA) de New Era propose une version hyper-futuriste des logos les plus emblématiques du basket.

Les tonalités sombres sont de retour. Sur le terrain, dans la rue – et maintenant sur les logos des équipes les plus médiatiques de la NBA. Imitant la signalisation lumineuse du paysage urbain électrifié à la nuit tombée, NEON LIGHTS (NBA) porte les emblèmes des équipes à un niveau supérieur avec des broderies à effet lumineux sur des fonds noirs et des couleurs vives.

Audacieuse mais discrète, la gamme de t-shirts, débardeurs, sweats à capuche et casquettes 9FORTY présente une conception repensée audacieuse des logos emblématiques. Placés en évidence, les logos sont tous mis en valeur par un traitement de type halo appliqué à leurs couleurs clés habituelles. Les L.A. Lakers brillent de mille feux, tandis que les Chicago Bulls et les L.A. Clippers s’illuminent d’un blanc éclatant. Le drapeau New Era flotte dans un éclair de couleur accrocheur, comme toujours à la gauche de celui qui le porte.

Nuvelle collection maintenant disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.