New Era lance une collection rétro inspirée du base-ball pour fêter l’arrivée du printemps

Célébrant aujourd’hui plus de 100 ans d’histoire, New Era met à l’honneur ses collections originales au emblématique look urbain en proposant sa plus grande ligne de casquettes et vêtements à l’effigie de la marque. Avec le nouveau volet saisonnier de sa campagne saisonnière Always On Side, le drapeau NE, logo iconique de la marque, occupe une place encore plus importante dans les designs.

D’inspiration rétro, les dernières créations incluent des casquettes 9TWENTY et des bobs en coton au look casual, proposés dans des tons camel et bleu marine. Ces modèles mettent aussi à l’honneur la ville natale de New Era (Buffalo, New York), avec les logos de ses diverses équipes sportives brodés. Enfin, New Era propose une nouvelle série de casquettes 9TWENTY en color block classique pour compléter la collection avec le logo New Era en caractères italiques rétro sur le devant.



Inspirée par la longue association de la marque avec l’univers du base-ball, la collection de vêtements inclut une sélection de modèles au look sportif rétro, y compris une veste de style universitaire, des t-shirts rayés, et des t-shirts avec patchs graphiques vintage. La veste universitaire fait écho au design des 9TWENTYs avec des badges conçus pour rendre hommage à l’héritage de la marque : on retrouve notamment un grand « N » à gauche, sur la poitrine, pour mettre la marque en valeur. Les t-shirts rayés sont proposés dans des tons naturels discrets, avec fond brun et rayures orange brûlé. Enfin, la collection est complétée par des t-shirts graphiques noir et jaune avec grands motifs imprimés au dos sur le thème du base-ball, dominés par un logo New Era au style rétro et les emblèmes des équipes