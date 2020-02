New Era fête des 100 ans avec une nouvelle collection « New Era Icons »

Depuis 1920, New Era fabrique de façon artisanale les meilleurs casquettes et bonnets au monde. Aujourd’hui, avec des lignes de vêtements et d’accessoires, la marque est l’un des leaders du marché. Implantée dans le sport, elle compte parmi les créateurs exerçant une influence sur la culture urbaine et les modes de vie partout dans le monde.

La série des icônes remonte le temps jusqu’aux débuts de la marque, et met en lumière un siècle de style, en plongeant dans les archives de New Era, en mettant en vedette son héritage de baseball avec une sélection de silhouettes classiques. Avec une collection capsule sobre de vêtements et casquettes, New Era fait référence à Americana avec une allusion à l’âge d’or du baseball des années 1930, pour une collection qui viendra moderniser les garde-robes.

Cette collection d’icônes est fière de présenter une version en laine du blouson d’université qui comprend des manches en cuir, des rayures aux poignets et au col pour un style universitaire et un logo New Era inspiré du nom original dans les années 1920.

La même attention aux détails est portée au maillot de baseball en coton aux mailles lourdes, complété par des détails originaux sur les bandes. Une gamme de casquettes dans trois silhouettes 59FIFTY viennent assortir ce maillot, avec deux des versions les plus récentes : la Retro Crown et la Low Profile. Chacune de ces casquettes en édition collector comporte une sous-visière en satin vert Kelly, et une bande de propreté en cuir.

Collection disponible en magasin et en ligne sur neweracap.eu