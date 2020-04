Neuf conseils pour entretenir ses masques barrières en tissu

Utile : dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, Hisense France fait le point sur les bonnes pratiques (réalisées selon les directives de l’AFNOR) concernant l’entretien des masques barrières en tissu dans des lave-linges (notamment les siens).

COMBIEN DE MASQUES DOIT-ON PRÉVOIR PAR JOUR ?

Le document de l’AFNOR recommande d’utiliser un masque barrière pendant un maximum de 4 heures. Chaque personne qui travaille hors de son domicile peut par conséquent en prévoir 3 par jour : un pour le matin, un pour l’après-midi et un éventuellement de secours.

IMPORTANT : n’oubliez pas de vous laver les mains ou d’utiliser un gel hydroalcoolique avant de mettre un masque et une fois que vous l’avez enlevé, sinon le virus pourrait se retrouver sur le masque, et son efficacité en sera fortement réduite.

COMMENT LAVER UN MASQUE BARRIÈRE USAGÉ ?

Le masque usagé doit être lavé avec une lessive classique, sur le programme coton à 60 °C pendant au moins 30 minutes. Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l’air libre, avant un repassage à la vapeur à une température n’abîmant pas le tissu.

UTILISER LES FILETS LORS DU LAVAGE EN MACHINE

Etant donné la taille de ces masques, il y a un risque pour qu’ils passent entre le joint de hublot et la cuve, comme la chaussette orpheline. Notre recommandation est d’utiliser des filets lorsque ces masques seront lavés. Cela afin d’éviter de les perdre et d’abîmer votre lave-linge.

PEUT-ON FAIRE BOUILLIR LES MASQUES POUR LES NETTOYER ?

Faire bouillir votre masque barrière pour le nettoyer peut endommager le tissu. Cette pratique n’est pas recommandée : privilégiez le lavage en machine à 60 degrés pendant au moins 30 minutes.

PUIS-JE LAVER MON MASQUE AVEC DE L’EAU DE JAVEL ?

L’eau de javel peut endommager et décolorer les fibres de votre masque et d’autres linges. Cette pratique n’est pas recommandée. Cependant, si vous souhaitez impérativement mettre de l’eau de javel dans un lave- linge Hisense, assurez-vous que la fonction « rinçage + » est disponible, activez-la et introduisez l’eau de javel dans le bac lessiviel principal (bac II). Il est impératif de démarrer son cycle immédiatement afin d’éviter à l’eau de javel d’attaquer les fibres. De plus, il est important de suivre les recommandations et précautions d’emploi figurant sur les étiquettes de l’eau de javel.

PUIS-JE UTILISER UN FER À REPASSER OU À VAPEUR POUR L’ENTRETIEN DE MON MASQUE ?

Oui, pour retirer d’éventuels plis après lavage et finaliser le séchage. Une attention particulière doit être portée aux composants du masque, notamment les brides en élastique. Attention, le passage du fer à repasser ne peut se substituer à un lavage tel que recommandé par les autorités sanitaires.

PUIS-JE UTILISER UN SÈCHE-CHEVEUX POUR L’ENTRETIEN DE MON MASQUE ?

Un sèche-cheveux n’est pas adapté pour procéder à un nettoyage (privilégiez le lavage en machine à 60 °C pendant 30 minutes minimum). Il peut néanmoins être utile pour finaliser le séchage d’un masque barrière, mais prenez garde : la mauvaise maîtrise du niveau de température peut dégrader la matière filtrante, surtout si celle-ci est thermosensible.

DOIS-JE DÉSINFECTER MA MACHINE À LAVER AVANT DE LAVER DES MASQUES BARRIÈRES ?

Il s’agit d’une recommandation additionnelle : faire un lavage à vide préalable est nécessaire si, lors d’un cycle précédent, vous avez malencontreusement ajouté un masque usagé avec d’autres vêtements, lors d’un lavage avec une température inférieure à 60 °C. Si vous lavez tous vos masques selon les recommandations des autorités sanitaires (60 °C pendant au moins 30 minutes), vous n’avez pas besoin de réaliser un lavage à vide préalable.

PEUT-ON LAVER DES MASQUES EN TISSU UTILISÉS AVEC D’AUTRES VÊTEMENTS ? DOIT-ON LAVER IMMÉDIATEMENT DES MASQUES APRÈS UTILISATION ?

Oui, vous pouvez par exemple laver vos masques utilisés en même temps que des draps ou des serviettes qui acceptent un lavage à 60 °C. Il est important que l’aspect mécanique du lavage soit préservé. Vous pouvez stocker les masques utilisés dans un contenant spécifique (filet à linge propre et refermable).

