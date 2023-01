Netgear Nighthawk M6 Pro, le premier Hotspot mobile 5G et WiFi 6E

Le premier Hotspot mobile qui combine la couverture du réseau 5G et la puissance du WiFi 6E.

Netgear lance le Nighthawk M6 Pro ( 999 €), le premier Hotspot combinant les bénéfices de la 5G et du WiFi 6E, pour une connexion sans faille en déplacement professionnel ou en vacances. C’est le hotspot mobile le plus rapide du marché. Un produit unique proposant un débit internet mobile 5G allant jusqu’à 6 Gbp/s, un débit WiFi 6E jusqu’à 3,6 Gbp/s et un débit filaire jusqu’à 2,5 Gbp/s.

Facile à installer et à utiliser, son format compact permet de l’emmener partout avec soi. L’écran tactile couleur est intuitif, permet de surveiller l’usage des données mobiles, de changer le nom ou le mot de passe WiFi, ainsi que de vérifier la qualité du signal mobile reçu.Ce M6 Pro tient dans la poche et vous accompagne dans chacun de vos déplacements professionnels, vous devenez autonome avec votre propre réseau Wi-Fi sécurisé. Quel que soit l’usage, travailler depuis un aéroport, un train, un hôtel, ou se détendre dans les transports en commun, en voiture, pendant un road trip en camping-car, sur un bateau, en vacances, etc. Connectez tous vos appareils, ordinateurs portables, tablettes ou même la télévision, pour vous sentir chez vous partout dans le monde.

Grâce au firewall intégré et via le réseau 4G ou 5G, le M6 PRO fournit une connexion WiFi mobile et fiable, sans déconnexion, sans saccade et sans risque d’intrusion ou vol de données, et ce jusqu’à 32 périphériques répondant ainsi, à tous les besoins.

La fonction roaming permet d’en bénéficier partout dans le monde et la batterie longue durée fournit une autonomie de 13 h en utilisation. Le petit plus : l’écran tactile permet d’envoyer des SMS et le port USB type C peut être utilisé pour charger la batterie d’un mobile (fonction powerbank) ou configuré en mode modem 5G (connecté directement au port USB d’un ordinateur).

Pour une utilisation permanente ou temporaire, à l’intérieur d‘un domicile, le M6 PRO peut être configuré en “mode maison”, il suffit alors d’enlever la batterie et de le connecter à son alimentation électrique. Il peut alors fournir une couverture WiFi allant jusqu’à 90 m². Quant au port Ethernet 2,5 Gbp/s, il peut diffuser toute la puissance de la 5G sur un réseau existant, il suffit pour cela de le raccorder au port Internet d’un système WiFi ou d’un réseau filaire déjà installé.