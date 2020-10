Netflix, Zoom… Les nouvelles fonctionnalités du Portal de Facebook

Portal ajoute à ses fonctionnalités Netflix, Zoom on Portal pour travailler à distance et se connecter avec des amis, de nouveaux titres dans sa bibliothèque Story Time et plus encore.

Portal TV propose déjà une gamme de services de streaming vidéo, notamment Amazon Prime Video, SHOWTIME et SLING TV. Et à partir d’aujourd’hui, vous pouvez profiter de toutes vos émissions et films préférées sur Netflix avec Portal TV. Netflix est ajouté à Portal TV dans tous les pays où Portal est vendu. Il suffit d’ouvrir l’application Netflix, et de se connecter à son compte. Une nouvelle télécommande propose des boutons à touche unique pour Prime Video, Facebook Watch et Netflix, afin de faciliter l’ouverture de vos applications de divertissement préférées. La télécommande est disponible dès aujourd’hui sur portal.facebook.com et sera disponible dans les semaines à venir.

Côté travail, Zoom sur le Portal aide à tirer le meilleur parti de ses réunions. Avec Portal comme écran dédié pour vos appels vidéo, il est plus facile d’être présent avec vos collègues et libère votre ordinateur portable pour réaliser d’autres tâches telles que prendre des notes ou faire du multitâche. Grâce à un son de très haute qualité et à une caméra intelligente alimentée par l’IA pour les appels vidéo mains libres, Zoom on Portal est également un excellent moyen de rester proche de vos amis et de votre famille. Organisez un dîner de fête, un happy hour ou une soirée de jeux avec jusqu’à 25 personnes à l’écran. Zoom sur Portal est désormais disponible sur Portal Mini, Portal et Portal+ dans toutes les régions où Portal est vendu.

