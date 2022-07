Netflix teste de nouveaux profils pour partager votre compte

Il semble que Netflix veuille de plus en plus réprimer les partageurs de mots de passe. Le géant du streaming teste donc deux nouvelles fonctionnalités pour partager légitimement votre compte.

Si vous avez un compte Netflix (et qui n’en a pas ?), il y a de fortes chances que vous ayez partagé la connexion avec quelqu’un. Il est indéniable que cela a du sens, mais Netflix n’aime pas ça. Jusqu’à présent, Netflix a publié des termes et conditions d’utilisation qui pourraient interdire ou suspendre les téléspectateurs pour un tel partage entre voisins. Mais Netflix teste actuellement un nouveau package de comptes complémentaires qui vous permettrait de partager légitimement votre compte pour une somme modique.

La fonctionnalité, actuellement testée en tant que “Ajouter un membre supplémentaire” au Chili, au Costa Rica et au Pérou, permettrait aux abonnés aux plans Standard et Premium de créer des comptes supplémentaires pour des personnes à différentes adresses. Vous pouvez partager des comptes supplémentaires avec jusqu’à deux membres à cette adresse.

Non seulement vous pouvez partager un compte, mais les membres supplémentaires obtiendront leur propre identifiant, mot de passe, profil, liste, historique et recommandations. Cela semble pratique, non ? Mais il y a un hic : la fonctionnalité “Ajouter un membre supplémentaire” de la plate-forme s’accompagnerait également d’une hausse de prix de 2,99 $ (ce n’est pas très proche, n’est-ce pas ?). Avec la récente hausse des prix de Netflix, cela signifie que vous pourriez payer environ 17,99 $ pour un forfait Premium avec des membres supplémentaires.

Lors d’un essai plus récent en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras, le streamer a plutôt joué avec une fonction “Ajouter une maison”. Pour le même supplément de 2,99 $, les téléspectateurs peuvent ajouter un foyer entier au lieu d’un simple compte. Ceux qui bénéficient du plan de base pourraient ajouter un ménage, ceux qui bénéficient du forfait standard en obtiennent deux et ceux qui bénéficient du forfait premium obtiennent trois ménages supplémentaires entiers. C’est l’option la plus favorable, si Netflix poursuit dans cette direction.

Netflix teste ces nouvelles fonctionnalités car il affirme que la perte d’argent due au partage de compte pose des problèmes de budgétisation pour le nouveau contenu. Avec un supplément de 2,99 $, Netflix a quelques sous supplémentaires dans sa poche, et nous pouvons bénéficier de prix Netflix moins chers (si vous avez des amis). C’est un scénario gagnant-gagnant.

Actuellement, les deux versions de cette fonctionnalité sont seulement en cours d’essai. Si elles réussissent, le géant du streaming pourrait déployer l’un ou l’autre dans le monde entier. Bien sûr, ce n’est peut-être pas le cas, et le prix est également susceptible de changer. Croisons les doigts…