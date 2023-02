Netflix mise sur l’audio spatialisé signé Sennheiser

Parmi les nouveautés annoncées pour les membres de son abonnement Premium, Netflix propose désormais le rendu audio spatialisé. Dès aujourd’hui et sans rien changer à leur configuration, les abonnés Premium à Netflix vont pouvoir profiter de plus de 700 titres du catalogue avec un rendu audio cinématique immersif via de simples enceintes stéréo. Pour ce faire, Netflix a fait le choix de la technologie AMBEO 2-Channel Spatial Audio de Sennheiser.

La technologie Sennheiser, développée en partenariat avec Netflix, plonge le spectateur dans une expérience immersive sans précédent via de simples enceintes stéréo tout en respectant soigneusement le mix surround ou immersif original. Pour en profiter, les membres de Netflix Premium n’ont absolument rien à changer à leur configuration habituelle.

Renato Pellegrini, responsable Pro Labs, AMBEO Immersive Audio : « Nous sommes ravis que Netflix confirme sa confiance dans la technologie Sennheiser et ait choisi d’élargir l’expérience AMBEO 2-Channel Spatial Audio à davantage de titres du catalogue ».

Nouveau rendu Surround AMBEO 2-Channel

En plus des contenus en son Dolby Atmos, le catalogue Netflix des titres en audio spatial proposera désormais des contenus surround non-Atmos. « Cette nouvelle possibilité permet désormais de traiter les mix surround via l’AMBEO 2-Channel Spatial Audio et de débloquer le son spatial sur une grande quantité de titres parmi le catalogue Netflix. » ajoute Renato Pellegrini. « Les abonnés Premium à Netflix vont donc pouvoir consommer une plus large sélection de titres en audio immersif, en toutes circonstances. »

Sennheiser compte parmi ses clients de nombreux ingénieurs du son et professionnels du mixage et des réenregistrements. Nous mesurons parfaitement combien la qualité audio et l’intention de mixage comptent pour eux. Nous avons créé le rendu audio spatial AMBEO 2-Channel Spatial Audio main dans la main avec des professionnels du mixage pour qu’ils conservent un contrôle gradué du degré de spatialisation.

Un outil de prévisualisation permet de comparer la sortie stéréo standard à celle d’AMBEO et d’ajuster les paramètres de rendu par types de flux, individuels ou groupés. On peut ainsi imaginer que des flux spécifiques, comme les dialogues, puissent être exclus de la spatialisation, que la musique provienne des sorties droite et gauche et que le rendu immersif s’applique à tous les autres flux. Le moteur de rendu s’efforce de traduire l’intention de mixage tout en plongeant le spectateur dans une expérience audio immersive inédite, impossible jusqu’ici avec deux enceintes.

Les abonnés Premium à Netflix peuvent dès à présent regarder des centaines de titres du catalogue Netflix avec le rendu spatial AMBEO 2-Channel Spatial Audio. C’est le cas de Stranger Things, The Watcher, Mercredi, et Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés. D’autres titres viendront bientôt s’ajouter à la liste, dont You, Toi chez moi et vice-versa et Luther : Soleil déchu.

Pour connaître la liste à jour des contenus proposés en audio spatial, il suffit de taper « Audio spatial » dans la barre de recherche de Netflix ou de repérer le nouveau badge Audio spatial de Netflix.