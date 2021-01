Anker Nebula Solar Portable, le mini projecteur Full HD à emporter

Pour ceux qui veulent une résolution Full HD pour leurs films en mode nomade, ou sur leur lieuse confinement, Anker propose le Nebula Solar Portable (650 €), fonctionnant sous Android TV 9. Avec une batterie intégrée ou connecté au secteur, il tient 3 heures hors charge, et ne pèse que 1,1 kg.

Avec sa luminosité de 400 lumens, il peut aussi lire des contenus HDR10, un autofocus intelligent garantit automatiquement une image nette. A cela s’ajoutent deux haut-parleurs intégrés de 3 watts avec Dolby Digital Plus. Ce mini projecteur propose une connexion HDMI 2.0 et un port pour les clés USB. Bluetooth, Miracast et AirPlay permettent aussi la transmission sans fil. Enfin, utilisez le support intégré du projecteur pour régler l’angle de projection jusqu’à 13 degrés et ainsi obtenir une image parfaite.