Ne ratez pas les Dr. Martens x A BATHING APE x mastermind Japan

Pour cette collaboration explosive, Dr. Martens s’associe à deux labels streetwear légendaires : A BATHING APE x mastermind JAPAN.

Fusionnant trois approches contre-culturelles distinctes, cette collaboration où l’Est rencontre l’Ouest revisite une de nos silhouettes les plus célèbres. A BATHING APE a été fondé en 1993 à Tokyo au Japon. Puisant ses racines dans la culture Harajuku des années 90, la signature « BAPE 1st Camo » est rapidement devenue symbole de prestige. De leurs débuts jusqu’au statut de marque culte, A BATHING APE demeure une référence incontestée de la culture streetwear. Fondée en 1997, la marque a été créé par Masaaki Homma qui a fusionné son amour pour le punk et les contre-cultures britanniques. Le motif tête de mort – l’un des symboles culturels les plus poignants selon Homma – est l’imprimé le plus célèbre du designer.

