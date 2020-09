Ne ratez pas « E-foot Story » le 5 octobre sur ES1

Découvrez l’affrontement entre PES et FIFA, les deux titres emblématiques de la sphère des jeux de foot, dans leur conquête du marché esport. Un documentaire inédit à découvrir sur la chaîne ES1 le lundi 5 octobre à 20h, la veille de la sortie de FIFA 21

ES1, première chaîne de télévision 100% esport éditée par le groupe Webedia, vous invite à replonger dans la compétition entre les jeux PES et FIFA et leur soif de développer leur propre écosystème esport, à travers un documentaire inédit de 52 minutes réalisé par Nicolas Berté.

La révolution PES en 2001 et l’arrivée progressive de FIFA : un duel acharné !

Le football est le sport le plus populaire dans le monde et les jeux de foot virtuel trustent les premières places des ventes. Ils ont toujours suscité un véritable engouement en France, que ce soit sur Kick Off au début des années 90, ou encore sur ISS Pro Evolution, en 1999.

FIFA 20, un jeu accessible sur toutes les plateformes et qui peut se jouer à tout âge, a séduit plus de 10 millions de joueurs depuis sa commercialisation en 2019, dont plus d’un million en France. Rivaux de longue date, PES et FIFA dominent et se disputent le podium sur ce marché très concurrentiel. Sorti en 2001, PES donne le coup d’envoi et se lance dans l’esport, avant que la licence FIFA ne prenne le leadership.

Des prémices avec les premières compétitions et la domination de PES, au rebond de FIFA en 2007 après l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles, à la professionnalisation des joueurs, revivez toutes les grandes étapes de l’histoire de l’esport dans le football.

Portées par deux éditeurs différents, Konami (PES) et EA Sports (FIFA), cultures nippone et occidentale s’entrechoquent et marquent l’avènement de deux états d’esprit, pour deux visions bien distinctes du sport compétitif.

Un documentaire qui retrace la naissance et l’évolution de l’esport dans les jeux de football

Du canapé aux grandes salles, et à la veille de la sortie de FIFA 21, le reportage revient sur l’évolution de l’esport dans les simulations de football, avec des intervenants prestigieux, dont :

• Noam El Ouali, 1er champion d’Europe sur PES

• Bruce Grannec, quadruple champion PES/FIFA

• Mahmoud “Brak” Gassama, streamer et animateur TV

• Walid “usmakabyle” Tebane, triple champion du monde PES

• Alan “Zal” Brin, coach FIFA/PES

• Bertrand Amar, fondateur d’ES1 et producteur TV