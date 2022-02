NCM eFat-Bike, sur les pistes, mais à vélo !

Que ce soit sur chemins forestiers accidentés, sable ou neige, ce eFat-Bike est à son aise. Il est l’allié parfait pour les plus aventuriers, en quête d’exploration.

La conception du NCM Aspen+ est sportive, fonctionnelle et sûre. Avec un cadre en Aluminium, des freins à disque hydrauliques Tektro, une fourche RST réglable spéciale Fat-Bike et des jantes et pneus ultra larges, vous êtes à l’aise et stable en toutes circonstances et sur tous terrains.



Son moteur arrière de 250 W est durable et puissant, il n’y a donc aucun problème à conduire en continu à 25 km/h pendant une longue période. Celui-ci développe un couple de 55 Nm. La batterie de 16 Ah et 768 Wh est intégrée au cadre du vélo (amovible) pour répartir le poids de manière optimale. Autonomie jusqu’à 120 km.

Côté infos et commande, un écran Das-Kit C7B LCD amélioré donne de très nombreuses informations sur votre trajet. Les poignées ergonomiques et la fourche Fat Bike RST vous assurent confort et maitrise sur tous types de terrains, que ce soit terre, sable ou encore neige.



Petit bonus : ce vélo est homologué et permet de bénéficier des aides à l’achat partout en France.

A découvrir sur www.leoncycle.fr/ncm-aspen-velo-electrique-fat-bike