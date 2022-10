NBA 2K23 Saison 2 : à la découverte du Far West dès le 21 octobre

2K dévoile que la Saison 2 de NBA 2K23, avec du nouveau contenu prévu sur Ma CARRIÈRE, MyTEAM et The W* qui mettra les fans dans l’esprit d’Halloween, commence. L’artiste hip-hop J. Cole, lauréat d’un Grammy Award, a sélectionné 20 titres pour cette Saison 2 et présentera de nouvelles tenues Dreamville.

Dans la Saison 2 de NBA 2K23, les joueurs suivront Devin Booker des Phoenix Suns dans la chaleur étouffante de Phoenix à travers le Far West, avec l’espoir de décrocher l’or en remportant le trophée Larry O’Brien, défiant des équipes comme les champions en titre, les Golden State Warriors.

2K Beats présente un certain nombre de nouveaux ajouts musicaux passionnants, dont une liste de 20 morceaux choisis par la star présente sur la jaquette de la version DREAMER, J. Cole. Les joueurs de NBA 2K23 auront aussi la possibilité d’écouter les débuts exclusifs dans le jeu de nouveaux titres tout au long de cette saison par Dave East, A Boogie Wit Da Hoodie et Connie Diamond feat. Dame D.O.L.L.A. avant leurs sorties complètes sur les plateformes de streaming. De plus, la Saison 2 invite la communauté à montrer son propre talent avec la première entrée de la NBA 2K Producer Series qui présente un rythme du producteur BoogzDaBeast, lauréat d’un Grammy Award. Les joueurs peuvent enregistrer leurs propres couplets sur le rythme tout en jouant au jeu et les partager sur les réseaux sociaux.

Les ajouts Ma CARRIÈRE incluent une soirée « Des bonbons ou un sort » et d’autres événements fantasmagoriques dans La Ville et le G.O.A.T. Boat, un nouveau terrain et un nouvel artwork, ainsi qu’une tenue squelette spéciale et une tenue Jabbawockeez en récompense de niveau 40.

MyTEAM propose de nouvelles récompenses, des événements, des moments et les toutes premières cartes Antimatière. Les joueurs peuvent se lancer dans le jeu pour découvrir de nouveaux agendas Moment et des récompenses en lien avec les performances de la saison de NBA en cours, ainsi que plus de contenus hebdomadaires via le groupe Moments Rewind dans la section Skill Challenges. Il y aura aussi plus de façons de compléter les collections Trophy Case, des thèmes remaniés pour les cartes Saisons et la possibilité de créer une gamme remarquable avec la récompense Devin Booker niveau 40, disponible en version Diamant rose, mettant en valeur son tir, son scoring et son jeu style de jeu.

Les ajouts The W* incluent de tout nouveaux défis, des récompenses communautaires telles que le short Los Angeles Sparks Heroine et des récompenses hebdomadaires The W Online comme une carte de coach Tamika Catchings. Cette année, NBA 2K23 intègre 60 maillots de joueurs WNBA dans La Ville et le G.O.A.T Boat dans Ma CARRIÈRE. La Saison 2 met en avant le duo du championnat WNBA 2022, Las Vegas Aces Chelsea Gray et A’ja Wilson, ainsi que les joueuses de la franchise Minnesota Lynx Sylvia Fowles et Ariel Powers, et les vedettes du Connecticut Sun Jonquel Jones et Alyssa Thomas.