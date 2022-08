NBA 2K23 dévoile de nouvelles améliorations de gameplay

Les joueurs peuvent découvrir de toutes nouvelles innovations au niveau de l’attaque, la défense, les insignes, les personnalisations, les takeovers et le gameplay de l’IA. La date de sortie de NBA 2K23 est prévue pour le 9 septembre prochain sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch et PC.

2K dévoile les nouvelles améliorations de gameplay de NBA 2K23 incluant de nouveaux mouvements et animations pour une expérience de jeu plus authentique. “Nous prenons en considération les commentaires de la communauté lorsque nous commençons à travailler sur chaque version de NBA 2K. Cette année, les améliorations apportées au gameplay reflètent bon nombre des changements que notre communauté réclamait le plus.” commente Mike Wang, Gameplay Director chez Visual Concepts. “De la façon dont les joueurs peuvent attaquer le panier, à une défense sur la balle plus réaliste, et un nouveau système d’insignes à plusieurs niveaux, toutes les caractéristiques apportées à la version de cette année, créeront une expérience de jeu plus authentique et appréciable par tous.”

NBA 2K23 introduit une variété de nouvelles innovations de gameplay pour élever l’intensité de la compétition sous toutes ses formes :

• Tirs : Le grand changement de cette année est l’ajout des attributs de tir. Chaque tir en suspension personnalisé se voit attribuer des statistiques de tir uniques qui aident à déterminer son efficacité. Cinq nouvelles jauges de tirs sont proposées, avec 15 autres qui peuvent être débloquées au fil des Saisons pendant l’année à venir.

• Améliorations du système de commandes pro : De nouvelles combinaisons de mouvements ont été apportées au système de commandes pro. Ces nouveaux mouvements permettent un grand nombre de nouvelles possibilités en matière de tirs et de maniement du ballon. En matière de dunks, de nouvelles commandes permettent d’étendre les possibilités pour permettre aux joueurs de dunker exactement comme ils le souhaitent, sans faire de gestes par erreur.

• Aborder le panier avec précision & boosts d’adrénaline : De nouveaux combos gestuels offrent aux joueurs encore plus d’options de manipulation du ballon et de tir pour leur arsenal offensif. De plus, une autre nouvelle fonctionnalité conçue pour éviter un recours excessif aux dribbles est le concept des boosts d’adrénaline. Les boosts sont utilisés à chaque fois que les joueurs réalisent un départ intensif ou un lancer sprint explosif. Une fois que les trois boosts ont été consommés, la vitesse et la capacité d’accélération diminuent de façon significative pour le temps restant de la possession.

• Défense : Le gameplay défensif comprend des mises à jour majeures visant à créer une défense sur balle et un blocage de tir plus réalistes, ainsi que des interceptions et vols de ballons. Cette année, les blocages ont été réglés à un niveau plus réaliste, conduisant à des résultats plus prévisibles, les bons joueurs effectuant des arrêts appropriés lorsqu’ils chronomètrent bien leurs tentatives de blocage. Il y a aussi une nette amélioration de la sécurité du ballon pour les bons dunkers, et bien plus encore.

• Insignes : Présentation d’un tout nouveau système d’insignes à plusieurs niveaux pour les joueurs sur PlayStation 5 (PS5) et Xbox Series X|S. Il y aura 16 insignes par catégorie d’attributs : huit dans le niveau 1, quatre dans le niveau 2, et quatre dans le niveau 3. Le concept sous-jacent est que les joueurs devront obtenir un certain nombre d’insignes des niveaux les plus bas avant d’en obtenir des niveaux plus élevés.

• Takeovers : Alors que les takeovers primaires et secondaires restent identiques aux précédentes versions, le takeover d’équipe a été retravaillé. Le takeover d’équipe prend la forme d’un système collaboratif, où l’équipe entière partage une seule jauge. Le nouveau design est beaucoup plus logique et représente mieux ce que signifie être échauffé en équipe, pour affronter le jeu de façon unie.

• Gameplay IA : Les joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S noteront des améliorations de la manipulation du ballon par l’IA, de l’exécution du pick and roll, des tendances défensives et des décisions d’entraînement.