NBA 2K22 : Luka Doncic et 3 légendes NBA en couverture

2K a annoncé aujourd’hui la liste complète des athlètes sur les jaquettes de NBA 2K22, la nouvelle itération de simulation de jeux vidéo de la NBA la mieux vendue et la mieux notée au cours de ces 20 dernières années. Le phénomène mondial et double All-Star de la NBA, Luka Doncic, est présent sur l’édition standard et le pack numérique Cross-Gen, tandis qu’un trio de grands joueurs de la NBA – Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant – sont présents sur l’édition 75e Anniversaire de la NBA, qui montre comment chacun de ces athlètes a changé le jeu.

L’Édition 75e Anniversaire de la NBA célèbre trois des joueurs les plus emblématiques de la Ligue et qui l’ont révolutionné au cours de ces 75 ans :

• Hall of Famer, six fois champion NBA et six fois MVP, meilleur scoreur de tous les temps de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, une légende qui influence toujours le basket-ball d’aujourd’hui, de son Skyhook breveté à son activisme sur les problèmes de société ;

• Dirk Nowitzki, 14 fois All-Star, champion et MVP NBA, incarne non seulement l’expansion mondiale du basket-ball, mais aussi l’évolution du jeu lui-même, en tant que prototype du “big man” au tir acéré ;

• Kevin Durant, 11 fois All-Star, MVP de la ligue et deux fois champion NBA, une légende à part entière et connu pour sa présence unique dans la ligue, apparaît pour la troisième fois en tant qu’athlète de couverture de NBA 2K.

L’Édition 75ème anniversaire de la NBA et le bundle digital Cross-Gen possèdent un visuel peint par l’artiste d’Atlanta Charly Palmer, dont le travail est défini par des compositions complexes au style et à la technique uniques. Le travail de Palmer est exposé aux Etats-Unis où il fut récemment reconnu pour sa série d’œuvres ‘’Civil Rights’’ et ses compositions titrées ‘’America Must Change’’, qui défrayent la chronique en faisant notamment la couverture du magazine TIME en Juillet 2020.

Toutes les éditions de NBA 2K22 sont actuellement prévues pour une sortie mondiale le 10 septembre 2021 et sont disponibles en précommande. Cette année, NBA 2K22 proposera trois éditions du jeu disponibles sur des formats numériques et physiques : l’édition standard sera disponible au prix de 69,99 €, le pack numérique Cross-Gen à 84,99 € et l’Édition NBA 2K22 75e Anniversaire NBA à 99,99 € sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.