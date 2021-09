NBA 2K22 est disponible en sortie mondiale

2K annonce que NBA® 2K22, le nouvel opus de la simulation de jeux vidéo de la NBA est disponible en sortie mondiale sur les consoles de génération actuelle et nouvelle. Avec cette sortie, NBA 2K22 offre une présentation visuelle et IA de pointe, des équipes historiques et une grande variété d’expériences de basket avec des fonctionnalités de communauté en ligne et des modes de jeu approfondis et variés.

“Le basket continue de connaître une croissance rapide partout dans le monde, à la fois grâce à la popularité croissante de la NBA et à l’expérience virtuelle que nous proposons, nous célébrons donc cette année la véritable globalisation de la franchise” déclare Greg Thomas, Présent de Visual Concepts. “Notre équipe est fière de proposer NBA 2K22 aux millions de joueurs qui constituent notre communauté. Il s’agit de notre offre la plus complète à ce jour, et que vous aimiez l’action sur le terrain ou que vous préfériez vivre des expériences en dehors du terrain, notre jeu offre du contenu pour tous afin d’explorer l’univers du basket. Anyone. Anywhere.”

NBA 2K22 propose de nouveaux ajouts et améliorations que les joueurs de longue date et les nouveaux venus dans la franchise pourront découvrir grâce à une variété d’expériences de basket :

• Intensifiez le jeu : NBA 2K22 devient plus compétitif et immersif que jamais avec de nouvelles tactiques offensives et une défense renforcée. Ajoutez des dribbles, des tirs, des dunks et des alley-oops à votre arsenal de compétences, et défendez votre côté du terrain avec de puissants contres pour contester le ballon.

• Votre aventure, votre Ville : Ma CARRIÈRE s’installe dans une toute nouvelle Ville pour une expérience hors du commun dans NBA 2K22 sur les consoles PlayStation®5 (PS5) et Xbox Series X|S. Commencez votre propre aventure pour devenir pro et profitez de la riche vie Ma CARRIÈRE, le TOUT au cœur de la Ville. Faites-vous une place à l’université, dans la NBA G League, ou plongez directement dans la NBA. Restez pro en toutes circonstances en développant votre image dans le monde de la musique, de la mode et bien plus. Et bien sûr, affrontez les meilleurs Mon JOUEUR au sein de la communauté de basket la plus dynamique et compétitive au monde.

• La croisière s’amuse : Mettez les voiles pour les hautes mers dans le tout nouveau Quartier de NBA 2K22, développé pour PlayStatio??n®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Explorez chaque niveau du navire conçu pour offrir diverses activités de basket, créez le Mon JOUEUR parfait, montez en niveau pour obtenir des récompenses, et imposez votre style de jeu comme votre style vestimentaire.

• Une équipe de rêve : Collectionnez, fabriquez, et lancez-vous dans la compétition NBA ultime, NBA 2K22 MyTEAM. Composez votre banc de stars et légendes de la NBA, toutes périodes confondues, et découvrez chaque saison des nouveautés MyTEAM pour diversifier votre style de jeu.

• Nouvelles Saisons, nouvelles découvertes : Dans NBA 2K22, chaque saison offre de nouvelles opportunités et de nouvelles récompenses. Dans MyTEAM comme dans Ma CARRIÈRE ou The W, affrontez les meilleures équipes et découvrez les récompenses incroyables qui vous attendent chaque saison.

• First Fridays : De nouvelles chansons seront ajoutées à la bande-son tous les vendredis tout au long de la saison. De tout nouveaux partenariats avec certains des labels musicaux les plus connus au monde ; Columbia Records, Def Jam Recordings, Low Profile/Casual Records, Ninja Tune, and Warner Records proposeront des titres d’artistes émergents et de musiciens de renommée mondiale.