Nanoleaf livre cinq astuces pour revitaliser son intérieur pour le printemps

Nanoleaf, le leader mondial de l’innovation en matière d’éclairage intelligent, présente aujourd’hui ses conseils pour renouveler son espace et de le rendre plus lumineux à l’approche du printemps. Pour profiter de l’énergie qui accompagne la nouvelle saison et donner un coup d’éclat à son intérieur grâce à cinq conseils.

L’ajout de couleurs vives et vibrantes peut instantanément changer l’atmosphère d’une pièce, la rendant plus dynamique et vivante. Pour ce faire, il suffit de remplacer certains meubles, ou encore de changer les oreillers et les couvertures. L’éclairage peut également ajouter une touche de couleur dans les différentes pièces de la maison. Grâce à l’application Nanoleaf, l’utilisateur peut choisir parmi plus de 16 millions de couleurs pour créer un espace personnalisé en fonction de ses envies.

Faites entrer les plantes et les fleurs dans la maison

Les fleurs et les compositions végétales peuvent immédiatement donner un aspect printanier l’espace intérieur, le rendant plus lumineux et plus coloré. Il suffit de s’entourer de la fraîcheur d’un feuillage persistant et de remplir sa maison de jonquilles, de tulipes ou d’eucalyptus pour apporter une touche de printemps et de fraîcheur à tous les recoins de la maison.

Améliorer son éclairage

Le printemps est la saison idéale pour revitaliser son espace et apporter une touche de nouveauté. Les panneaux lumineux Nanoleaf permettent de contrôler l’éclairage pour créer une expérience lumineuse personnalisée.

Rafraîchir la décoration de sa chambre

Transformer son espace cocooning de l’hiver en une atmosphère printanière en remplaçant les plaids duveteux par des matières naturelles comme le lin et le coton pour obtenir un look léger et frais et pour être paré pour les premiers rayons de soleil.

Opter pour le minimaliste

Le printemps est le moment idéal pour désencombrer son espace intérieur et se débarrasser de tout excès. Des espaces bien rangés et minimalistes peuvent aider à se concentrer et à améliorer sa productivité. De plus, un éclairage clair avec une tonalité plus froide permet d’optimiser la productivité. Les panneaux lumineux Nanoleaf peuvent être facilement ajustés pour s’adapter à tout type d’espace de travail.