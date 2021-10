Nanoleaf Lines, le summum des lumières intelligentes murales

Cet éclairage mural subtil est une excellente alternative aux panneaux bien connus de Nanoleaf.

Le spécialiste de l’éclairage intelligent Nanoleaf lance Lines. Ces barres lumineuses à LED sont une nouvelle version des panneaux muraux pour lesquels Nanoleaf est bien connu. Elles sont certainement plus subtiles que les panneaux, ce qui peut sembler un peu trop pour une configuration de maison intelligente plus complexe (vous pouvez, bien sûr, régler la luminosité) et faire suite aux panneaux Elements en bois.

Coûtant 180 € pour un pack de 9 ou 270 € pour un pack de 15. Les lignes compatibles Wi-Fi sont conçues pour créer une forme esthétique sur votre mur – la lumière est émise à partir d’un rétro-éclairage. Les Lines elles-mêmes peuvent se connecter directement les unes aux autres ou avec un angle de 60 degrés, comme vous pouvez le voir sur nos photos. Vous pourrez également les personnaliser à l’avenir avec des coques noires et roses à clipser.

Vous pouvez avoir deux zones de couleur par ligne et, comme avec les autres produits Nanoleaf, ils peuvent réagir à la musique, aux films ou aux sons de jeux et ils peuvent même refléter ce qui se trouve sur votre écran d’ordinateur avec la fonction Nanoleaf Screen Mirror. Il y a plus de 16 millions de couleurs disponibles que vous pouvez configurer via l’application. Comme d’habitude, ils sont compatibles avec Apple HomeKit pour un contrôle facile sur l’application Home. Si vous êtes un utilisateur Android, vous pouvez utiliser l’application Nanoleaf.

Ils peuvent également être contrôlés avec Google Assistant, Amazon Alexa et Samsung SmartThings et IFTTT. Vous pouvez également définir des lignes avec des scènes pour un effet ou une combinaison de couleurs particulier (Neon Dreams et Kaleidoscope sont particulièrement accrocheurs).

Comme pour tous les nouveaux produits Nanoleaf, ils sont compatibles à la fois avec les nouveaux protocoles de maison intelligente Thread et Matter. La gamme Essentials de Nanoleaf.