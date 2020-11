Nanoleaf lance la gamme Essentials pour rendre l’éclairage intelligent plus abordable

Nanoleaf veut rendre l’éclairage intelligent plus abordable avec sa toute nouvelle gamme « Essentials ». La nouvelle gamme comprend des ampoules intelligentes et des bandes lumineuses intelligentes bon marché et gaies qui peuvent être utilisées pour créer l’ambiance sans se ruiner.

Selon Nanoleaf, son ampoule intelligente A19 et Essentials Lightstrip peuvent produire des blancs vifs et brillants qui répondent à vos besoins d’éclairage quotidiens. Elles peuvent même utiliser la technologie d’éclairage Circadian intégrée pour ajuster automatiquement la température de couleur et compléter les conditions de lumière naturelle de votre maison. Les deux sont également capables de basculer entre des millions de combinaisons de couleurs et de luminosité, et offrent une prise en charge des applications et des commandes vocales. Des fonctionnalités supplémentaires de Nanoleaf telles que les scènes de couleur, le miroir d’écran et la synchronisation musicale rythmique seront également ajoutées via des mises à jour dans un proche avenir. L’avenir est lumineux !