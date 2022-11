Nanoleaf lance de nouvelles ampoules et bandes lumineuses compatibles Matter

Nanoleaf a annoncé un éclairage intelligent mis à jour sous la forme d’ampoules A19, GU10 et d’une bande lumineuse. Ceux-ci feront partie de la gamme Essentials de la marque et seront entièrement compatibles avec la nouvelle norme Matter smart home. Les ampoules intelligentes et les rampes d’éclairage Essentials compatibles avec Matter seront disponibles dans le monde entier début 2023 sur shop.nanoleaf.me. Leurs prix varieront de 19,99 € à 49,99 €.

Comme avec les autres produits Nanoleaf, l’équipement Essentials offre plus de 16 millions d’options de couleurs ainsi que des blancs ultra-lumineux (avec des températures de couleur allant de 2700 à 6500 K. Comme vous vous en doutez, la bande Bulbs and Light peut également participer à un éclairage dynamique. des scènes entièrement personnalisables avec l’application Nanoleaf et pouvant être utilisées avec l’application Home d’Apple ou d’autres assistants intelligents, notamment Amazon Alexa et Google Assistant, à l’aide des nouvelles capacités multi-administrateurs de Matter.

“Nous sommes extrêmement fiers de lancer nos premiers produits d’éclairage prêts pour Matter », déclare le co-fondateur de Nanoleaf, Gimmy Chu. “Au cours des deux dernières années, notre équipe s’est consacrée à donner vie à ces produits… Nous pensons qu’une expérience qui permet à tous les appareils de fonctionner ensemble de manière transparente est le tremplin vers encore plus d’intelligence et d’automatisation, pour une solution vraiment intelligente et intelligente. expérience à la maison.

Les ampoules intelligentes et bandes lumineuses Essentials compatibles Matter seront donc disponibles dans le monde entier début 2023 sur shop.nanoleaf.me.

Nanoleaf indique être également sur le point de dévoiler plusieurs nouveaux produits compatibles Matter au CES 2023 en janvier, ce qui devrait signifier que ses célèbres panneaux lumineux deviennent également compatibles avec la norme Matter.