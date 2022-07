Nanoleaf fête ses 10 ans avec une version noire de ses panneaux Shapes

Pour son 10e anniversaire, la société a fait quelque chose d’un peu différent et a lancé des versions noires. Un kit de démarrage est disponible sur le site de Nanoleaf à partir de 220 €. Tous les accessoires sont également noirs.

La société canadienne Nanoleaf a été lancée en 2012 avec deux campagnes Kickstarter. Ses panneaux lumineux LED modulaires fonctionnent avec HomeKit d’Apple ainsi qu’Amazon Alexa et Google Assistant.

Nous avons récemment rencontré Gimmy Chu, PDG et co-fondateur de Nanoleaf. Célébrant le 10e anniversaire, il a déclaré : « Être là où nous en sommes aujourd’hui, dix ans après le lancement de Nanoleaf, c’est plus qu’un rêve devenu réalité. Nous avons lancé Nanoleaf dans le but de changer la façon dont les gens perçoivent et utilisent la lumière dans leur maison. Nos produits ont inspiré la créativité et jouent d’une manière que l’éclairage n’avait jamais fait auparavant. Mais ce qui nous inspire le plus, c’est notre communauté. » Ces panneaux noirs sont en édition limitée, bien qu’ils soient probablement un peu moins limités s’ils sont un succès.

Les célébrations comprennent le lancement de l’ÉDITION LIMITÉE du kit de démarrage Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangles (9 panneaux), des produits exclusifs, des cadeaux spéciaux pour 100 clients chanceux dans le monde entier, un flux de charité en direct, des cadeaux et des promotions spéciales. Avec une finition noire à 360º jamais vue auparavant, les nouveaux Triangles Ultra Black Shapes offrent un design audacieux associé à un éclairage RVB vibrant mis au point et inspiré pour la communauté Nanoleaf. Lorsqu’ils sont éteints, les panneaux noirs se présentent comme une pièce d’art géométrique élégante. Il suffit alors de les allumer pour découvrir des milliers de scènes d’éclairage dynamiques, comme, ” Fireworks ” et ” Streaking Notes “, dont les animations chromatiques sont mises en valeur par le contraste élevé du design entièrement noir.

Les formes ultra-noires sont accompagnées de pièces entièrement noires, notamment les plaques de montage, le bloc d’alimentation et le contrôleur, pour une esthétique futuriste élégante qui rehausse les espaces de divertissement et de jeu. Doté de toutes les fonctionnalités appréciées par les amateurs, l’Ultra Black Shapes est équipé d’un miroir d’écran, d’un visualiseur de musique rythmée, d’un écran tactile, de calendriers et de la technologie exclusive Connect+ pour créer des designs créatifs avec les panneaux Shapes (triangles, mini-triangles et hexagones) et Elements.

L’édition limitée du kit de démarrage Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangles (9 panneaux) est proposée au prix de 219,99 € et les packs d’extension (3 panneaux) au prix de 69,99 €. Les produits dérivés du “Nanoversary” (dont un shaker Nanoleaf, un chapeau, un oreiller, etc.) sont disponibles dans les boîtes mystères et les boîtes à surprises à partir de 29,99 €.

Tous ces produits sont disponibles sur go.nanoleaf.me/nanoversaryeu