Nanoleaf dévoile les tendances déco 2023

Nanoleaf, pionnier de l’éclairage connecté présente les tendances décoration 2023 pour un intérieur chaleureux et lumineux. Les tendances 2023 s’orientent vers des couleurs plus chaudes et terreuses dans la maison, avec des tons ivoire, crème, beige doux et taupe. Les teintes chaudes peuvent rendre n’importe quelle pièce confortable et réconfortante.

Couleurs neutres et chaudes

Ces couleurs peuvent être incorporées dans de nombreux styles de design et assorties à différents meubles. Les panneaux lumineux Nanoleaf Elements ajoutent une touche organique avec leur effet bois. Les couleurs chaudes neutres peuvent être facilement mélangées car leurs nuances créent une sensation générale de confort à la maison.

L’effet marbre inspire

Le marbre est devenu un élément populaire dans notre intérieur, que ce soit en tant qu’accessoire, surface de cuisine ou de salle de bain ou tout simplement en tant que pièce de décoration indépendante. Élégant et polyvalent, il peut être mélangé avec des couleurs intenses comme la nouvelle couleur pantone 2023, le Viva Magenta. Pour décorer un mur en marbre blanc classique, il est possible d’utiliser les Nanoleaf Lines pour le faire briller dans des couleurs tendances. Les barres lumineuses LED rétroéclairées se fixent facilement sur le marbre à l’aide d’un ruban adhésif double face et se contrôlent via l’application Nanoleaf. Les lignes intelligentes créent un éclairage d’ambiance confortable et un contraste chaleureux avec les tons froids du marbre.

De l’extérieur à l’intérieur

L’une des principales tendances à surveiller est l’intégration harmonieuse des espaces de vie intérieurs et extérieurs. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir ses pièces intérieures avec des fenêtres ou des portes vitrées, ajouter une véranda à l’espace de vie qui se transforme en jardin intérieur. L’ajout de textures et de motifs tels que des détails botaniques est un moyen simple d’ajouter de la perspective, ce qui crée instantanément l’illusion d’une pièce plus grande. Les Nanoleaf Elements s’alignent parfaitement à cette ambiance avec ses 11 scènes d’éclairage inspirées de la nature.

Retraite Zen à la maison

Créer une atmosphère apaisante et relaxante pour que la maison ressemble à un lieu de retraite. Cela peut se faire avec des objets décoratifs tels que des coussins en peluche, et des espaces dédiés au yoga ou à la méditation. L’objectif est de profiter de son temps libre en assortissant ses formes de panneaux lumineux Nanoleaf à sa couleur préférée, ou en tamisant les lumières pour obtenir un effet bougie.