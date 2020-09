Naim Mu-so et Radiance « for Bentley », la bande-son des fans de voitures de sport de luxe

Le système audio « for Bentley » Special Edition de Naim offre le genre de luxe que vous ne pouvez obtenir que d’une marque de voiture plus que sophistiquée. Ce casque et le casque Focal for Bentley Radiance sont un clin d’œil aux options offertes lorsque vous achetez l’un des convertibles Mulliner à 1,5 million de dollars de Bentley.

Le Mu-so de Naim était déjà l’un des meilleurs systèmes de musique tout-en-un au monde – et cette édition spéciale est la première à présenter un bois dur africain durable appelé Ayous, teint et laqué à plusieurs reprises pour une Bentley impeccable. finition standard. Il dispose également d’une grille de haut-parleur filetée de cuivre. Sous le capot, vous trouverez 450 W de puissance stéréo traversant ses trois pilotes, ainsi qu’un processeur de signal numérique multicœur, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, USB et HDMI ARC pour brancher votre téléviseur. Il fonctionnera dans le cadre d’une configuration multiroom, et dispose d’un port 3,5 mm… pour votre casque Radiance. A croire. qu’ils l’avaient prévu !

Focal for Bentley – Radiance – 1299 €

Naim Mu-so for Bentley Special Edition – 1999 €