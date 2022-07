Nacon lance ses casques gaming RIG “PRO Series”

NACON annonce le lancement des casques gaming RIG “PRO Series” sur le marché européen. Les PRO Series comprennent neuf nouveaux modèles répartis en trois gammes, 300 PRO, 500 PRO, et 800 PRO qui seront tous disponibles à l’automne 2022.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de la nouvelle génération des casques gaming RIG en Europe et de proposer aux gamers sur Console ou PC plusieurs options selon leur style de jeu,” déclare Gregory Morquin, Directeur Global Business pour Nacon. « Nous voulions aussi apporter une amélioration majeure au RIG 800 PRO, notre très populaire casque gaming sans-fil, en l’équipant d’une station d’accueil multifonction. Plus généralement, les nouvelles séries PRO des casques gaming RIG offrent aux joueurs des performances incomparables, leur permettant de mieux jouer, pour un excellent rapport qualité-prix. »

Les gamers peuvent maintenant jouer mieux et plus longtemps grâce aux performances inégalées des casques RIG 300 PRO. Ses écouteurs surdimensionnés isolent du bruit et intègrent des haut-parleurs de 40 mm réglés avec précision, offrant des basses riches et des aigus clairs. La perche du micro peut être relevée pour faciliter le transport ou le rangement. L’arceau flexible, ultraléger et pratiquement incassable est associé à des coussinets en mousse qui apportent le confort indispensable pendant les longues sessions de jeu.

RIG 300 PRO est disponible pour PS5 et PS4 (HS), Xbox Series X|S et Xbox One (HX) et Nintendo Switch (HN). Tous les modèles restent compatibles avec les autres consoles, mais aussi les PC et téléphones mobiles équipés d’une prise jack 3.5mm.

NACON RIG 300 PRO

– 300 PRO HS pour PlayStation, disponible en noir ou blanc : 29,99€

– 300 PRO HX pour Xbox, disponible en noir ou blanc : 29,99€

– 300 PRO HN pour Nintendo Switc h: 29,99€