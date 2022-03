MWC 2022 : Les caractéristiques folles du Honor Magic 4 Pro en font l’un des téléphones les plus puissants de 2022

Une recharge sans fil 100W ? De quelle sorcellerie s’agit-il ?

Si vous aimez les fiches techniques alléchantes, le dernier produit phare d’Honor vous fera certainement saliver. Le Magic Pro 4, fraîchement dévoilé au Mobile World Congress de Barcelone, est de loin le smartphone le plus avancé que nous ayons vu jusqu’à présent cette année.

Prenez sa batterie de 4 600 mAh. Bien sûr, ce n’est pas tout-à-fait le plus grand du marché, mais il propose une charge filaire et sans fil de 100 W, ce qui est franchement insensé. Atteignant près de 100% de charge après 30 minutes, il embarrasse absolument d’autres combinés comme l’iPhone 13, le Galaxy S22 Ultra et Google Pixel 6. Vous devrez débourser un supplément pour ce chargeur sans fil fou de 100 W. Mais de toute façon c’est une réussite impressionnante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Naturellement, il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ainsi que par 8 Go/12 Go de RAM et 256 Go/512 Go de stockage, selon le modèle choisi. Android 12 fonctionnera parfaitement avec ces spécifications, en particulier lorsqu’il est affiché sur son écran OLED de 6,81 pouces 2848 x 1312, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour un défilement et des jeux super fluides, et des fonctionnalités d’économie de batterie pour démarrer. L’écran est également une première du genre, avec une gradation haute fréquence améliorée pour moins de fatigue oculaire dans des conditions de faible luminosité.

Maintenant, mentionnons sa configuration d’appareil photo : elle se compose d’un appareil photo large 50 MP, d’un appareil photo ultra-large 50 MP, d’un téléobjectif 64 MP avec zoom optique 3,5x (et numérique 100x), ainsi que d’une caméra selfie 12 MP à l’avant. Ajoutez à cela un enregistrement vidéo 4K HDR 10, des haut-parleurs stéréo et un design saisissant proposé dans une option en cuir végétalien, et vous obtenez l’un des smartphones les plus convaincants dévoilés depuis un certain temps.

Évidemment, nous devrons voir comment toutes ces caractéristiques glorieuses se traduisent dans le monde réel.

Si vous avez envie de plonger dès le départ, vous pourrez vous procurer le Magic 4 Pro en France à partir de 1099 € lors de sa sortie. Il existe également un Honor Magic 4 (vraisemblablement) moins cher, à 899 €, avec une batterie de 4800 mAh, avec une charge sans fil de « seulement » 66 W.