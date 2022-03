MWC 2022 : le Poco X4 Pro jaune vif embarque un capteur photo 108 MP

Existe également en finitions noires et bleues moins saisissantes…

Poco a dévoilé le X4 Pro – un terminal accrocheur avec une configuration de caméra arrière assez massive qui sera familière à ceux qui connaissent le Xiaomi Mi 11 Pro 5G (c’est pratiquement le même combiné à l’intérieur).

Disponible dans une finition jaune vif plutôt attrayante avec des options bleues et noires pour un look plus subtil, le boîtier de caméra susmentionné domine l’arrière, avec une caméra principale de 108 MP qui attire les regards. Il est rejoint par un appareil photo grand angle 8 MP et une caméra macro 2 MP, tandis qu’un appareil photo 16 MP à l’avant prend en charge les selfies. Également à l’avant, vous trouverez un écran FHD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dedans, nous avons un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et jusqu’à 8 Go de RAM / 256 Go de stockage alimentant Android 12, ainsi qu’une batterie robuste de 5 000 mAh renforcée par un chargeur de 67 W. Ce dernier devrait charger le X4 Pro jusqu’à 100% en seulement 40 minutes, dépassant les vitesses de charge de produits phares comme l’iPhone 13, le Galaxy S22 Ultra et Google Pixel 6. Bien que le capteur d’empreintes digitales à bouton latéral puisse en décevoir certains, il possède, préparez-vous, avec une prise casque honnête (hourra!), et même une certification audio haute résolution.

Le Poco X4 Pro sera lancé en Europe le 2 mars pour 299 € pour le modèle 6 Go/128 Go et 349 € pour la version 8 Go/256 Go. Si vous recherchez quelque chose d’un peu moins cher, Poco a également annoncé la version non 5G de son M4 Pro, avec un écran de 6,43 pouces à 90 Hz, une charge de 33 W et un processeur MediaTek Helio G96. Cela vous coûtera 249 € et 179 € pour ses modèles respectifs, et sera également disponible à partir du 2 mars.