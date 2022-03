MWC 2022 : Le dernier ThinkPad de Lenovo promet une énorme autonomie de 28 heures

Vous n’aurez pas tellement besoin de votre chargeur… en théorie

Les Lenovo ThinkPads ne sont pas exactement des ordinateurs portables attrayants, mais ce n’est pas le problème. Ils ont toujours été des appareils super robustes. Et, après qu’IBM a transféré la marque à Lenovo, ils sont également devenus des alternatives aux MacBook très puissantes et souvent légères.

Ce dernier modèle Windows 11 – le ThinkPad X13s – est lancé au Mobile World Congress alors que Lenovo n’est même pas là. Au lieu de cela, il a été annoncé par Qualcomm, dont la puce Snapdragon 8cx Gen 3 de dernière génération se trouve à l’intérieur. Comme il s’agit d’une puce basée sur ARM comme le M1 d’Apple que l’on trouve dans les derniers Mac, la durée de vie de la batterie est excellente – Lenovo annonce jusqu’à 28 heures. Nous pensons qu’il est extrêmement peu probable que vous en obteniez autant, mais il sera intéressant de voir comment cela fonctionne.

La connectivité est bien prise en charge – en plus du Wi-Fi 6E, le Snapdragon 8cx Gen 3 dispose également de la 5G haut de gamme ; il fonctionnera avec tous les types de réseaux 5G, même la norme mmWave la plus rapide (qui est en cours de déploiement aux États-Unis mais qui n’est pas encore arrivée en Europe). Ce 13,3 pouces embarque une webcam 5 MP intelligente à cadrage automatique de 400 nits. Votre sac restera bien léger, avec un poids d’un peu plus de un kilo – la coque de l’ordinateur portable est usinée à partir de magnésium. Cette machine propose également des ports doubles USB-C, mais Thunderbolt non plus puisqu’il s’agit d’une technologie Intel. Le ThinkPad X13s sera disponible plus tard dans l’année.