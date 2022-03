MWC 2022 : Honor annonce son smartphone Magic 4

Honor enrichit son offre avec un nouveau smartphone haut de gamme, une smart watch et des écouteurs sans fil. La marque high-tech a dévoilé sa nouvelle gamme dans le cadre du Mobile World Congress 2022.

Le fleuron de cette nouvelle gamme : le dernier-né des smartphones flagships de la marque, la toute nouvelle Série Magic 4 comprenant le HONOR Magic 4 et le HONOR Magic 4 Pro. HONOR a également présenté la nouvelle HONOR Watch GS 3 et les HONOR Earbuds 3 Pro. Équipés du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G 1 , les HONOR Magic 4 font appel à un moteur IA Qualcomm de e génération et à l’architecture de CPU Cortex-X2. Ces smartphones atteignent une vitesse de traitement ultrarapide et de

hauts niveaux de rendement. En comparaison à la génération précédente, la série

HONOR Magic 4 améliorerait la performance du CPU de 20 %, la performance du GPU de 30 % et les capacités d’IA de pas moins de 300 %. Les smartphones HONOR Magic 4 sont dotés d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 265 Go.

Le HONOR Magic 4 Pro se distingue quant à lui par le design symétrique emblématique “Œil de la muse” de la amrque, avec un écran LTPO 6,81 incurvé sur les quatre côtés et un

châssis ultramince pour une expérience visuelle réellement immersive et une excellente prise en main.