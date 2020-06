Muse M-670 BT , une enceinte vintage pour les fans de style et de son

Muse dévoile une nouvelle enceinte au look teinté de vintage.

Côté son, elle dispose de 2 médiums et 2 de tweeters en façade, une membrane passive orientée vers le sol. Le résultat est très convaincant, d’autant que 2 molettes permettent de régler les aigus et les basses.

Côté esthétique, l’enceinte dispose d’un coffrage en bois et présente une façade et des boutons en aluminium anodisé. Le Vu-mètre éclairé en jaune ajoute une touche rétro et originale au produit, il ne manquera pas d’interpeller les fans de Hi-Fi !

Enfin, l’appairage en Bluetooth est facilité grâce à la fonction NFC et permet un couplage stéréo avec une autre enceinte, tandis qu’une prise auxiliaire vous permettra d’y associer des sources plus classiques, comme un lecteur cassette !!!

Muse M-670 BT , 129 € , www.muse-europe.com