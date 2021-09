Moustache X Picture, la collab’ pour rider et explorer 

Parmi leurs nombreuses valeurs communes, c’est la volonté de prendre soin de leur terrain de jeu qui a rassemblé Moustache, le fabricant de vélos 100% électriques originaire des Vosges et Picture Organic Clothing, la marque française de vêtements outdoor. Ensemble, ils dévoilent une collab’ composée d’un vélo, le Weekend 27 Picture, d’équipements et de textiles, pour laisser sa voiture au garage quelles que soient les conditions.

Le Weekend 27 Picture reprend tous les éléments clés du Weekend 27 FS Dual, avec son compteur connecté Nyon, les garde-boue et porte-bagages Moustache et l’éclairage Supernova. Le moteur Bosch Performance CX couplé à deux batteries cumulant 1125 Wh font de ce vélo le véhicule dédié à l’aventure par excellence. Pour explorer sans limite, ou presque ! Cette série limitée de 50 vélos dans un coloris complètement inédit comporte un porte skis/planches qui réjouira les glisseurs de tout poil. Le meilleur moyen pour se déplacer au plus près de ses spots de ride favoris, à la fois fun et eco-friendly ! La collection Picture x Moustache inclut également un t-shirt 100% coton bio, une veste matelassée en polyester recyclé, une casquette et une gourde en acier. Weekend 27 Picture, 6 999 €.