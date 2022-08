Motorola propose son smartphone Razr 202 pliable (si vous vivez en Chine)

Première en Chine pour le clapet de troisième génération de Moto…

Les fans de smartphones pliables vont se régaler ce mois-ci. Samsung vient tout juste de dévoiler le Galaxy Flip 4 – et maintenant Motorola est de retour avec son propre engin. Le Motorola Razr 2022 a été révélé en Chine comme un véritable appareil haut de gamme, avec à bord le dernier processeur Snapdragon et une puissante paire de capteurs arrière.

Tout comme les Razr et Razr 5G d’origine, ce téléphone de troisième génération associe un petit écran extérieur à un écran interne plus grand et pliable – seulement ici, Moto a abandonné l’encoche laide de ses prédécesseurs. Le Razr 2022 a un écran de 6,7 pouces qui couvre tout l’intérieur du combiné. Côté caractéristiques, nous parlons de couleurs 10 bits, de lecture vidéo HDR10 + et d’un taux de rafraîchissement énorme de 144 Hz – c’est plus que ce que vous trouverez sur n’importe quel autre terminal pliable. Moto estime avoir minimisé la visibilité du pli de l’écran en utilisant un mécanisme de charnière qui plie le panneau OLED flexible en forme de larme.

Cette charnière peut maintenir le téléphone à moitié ouvert, vous pouvez donc l’utiliser comme un petit trépied pour des photos mains libres, ou incliné pour regarder des vidéos sans avoir à le soutenir ou à acheter un support. Motorola promet également un son Dolby Atmos, donc les haut-parleurs intégrés devraient avoir du punch.

À l’extérieur, l’écran externe de 2,7 pouces reçoit une poignée de nouveaux widgets, ce qui devrait signifier que vous n’avez pas à ouvrir le téléphone aussi souvent qu’avec le modèle de la génération précédente. Il est flanqué de deux caméras : un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image et un ultra large de 13 MP avec autofocus – qui, selon Moto, est bon pour la prise de vue macro ainsi que pour les photos grand angle. Il y a aussi une caméra 32 MP perforée à l’intérieur pour les selfies et les appels vidéo.

L’alimentation provient d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 8 ou 12 Go de RAM et à votre choix de 128, 256 et 512 Go de stockage. C’est un grand pas en avant par rapport au téléphone sortant, qui utilisait un processeur nettement intermédiaire. Une batterie de 3500 mAh est une avancée bienvenue par rapport à la génération précédente, qui souffrait d’une durée de vie relativement courte loin du secteur. Attendez-vous à une charge filaire de 33 W.

Le Razr 2022 arrivera en Chine, avec des prix à partir de 5999 Yuan (environ 850 €). Motorola aurait déclaré qu’il avait été conçu spécifiquement pour ce marché et qu’il ne sortirait pas ailleurs – nous verrons bien si l’entreprise change d’avis plus tard cette année. S’il finit par arriver en Europe, ne vous attendez pas à ce que ce taux de change soit aussi raisonnable.