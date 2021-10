Motorola présente ses moto e20, e30 et e40

Motorola présente deux nouveaux smartphones venant compléter la gamme e : les moto e30 et moto e40, en sus du moto e20.

Le moto e20, petit nouveau de la gamme, ne fait pas exception aux ambitions de la marque et est un smartphone aux technologies essentielles à un prix abordable. Il dispose d’une caméra frontale 5MP avec un focus rapide et un détecteur de profondeur. Pour une plus grande facilité d’usage, il est équipé d’un capteur d’empreinte digitale arrière et d’un stockage de 32 Go extensible grâce à un port microSD. Côté processeur, il embarque l’Unisoc T606 Octa-core et 2 Go de RAM pour garantir un traitement des données idéal. Enfin, avec sa batterie de 4000 mAh, le moto e20 fonctionne plus d’une journée sans recharge. Il sera disponible en Gris Graphite.

Le moto e30, est, quant à lui, équipé d’un processeur Unisoc T700 Octa-core couplé à 2 Go de RAM. Son écran ultra fluide de 6,5’’ bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz permettant un plus grand confort de visionnage. Comme le moto e20, il est doté d’un capteur d’empreinte digitale arrière mais les utilisateurs pourront également compter sur le Google Assistant sous Android Go pour les aider dans leurs tâches du quotidien. Côté appareil photo, il dispose d’un capteur photo principal de 48 MP avec quad pixel, focus rapide, d’un capteur de profondeur et d’un capteur vision macro pour une expérience complète. Et pour une autonomie longue durée, le moto e30 est équipé d’une batterie 5000 mAh. Il sera disponible dans les coloris Noir Denim en version 32 Go de stockage interne extensible grâce à un port microSD.

Le moto e40 va encore plus loin pour proposer une expérience enrichie grâce à sa version Android 11. Il dispose de l’ensemble des fonctionnalités du moto e30 avec une RAM plus importante de de 4 Go et de 64 Go de stockage interne extensible par microSD. Il dispose ainsi d’une interface fluide, d’une qualité photo optimale et d’une autonomie performante, un véritable allié du quotidien. Il sera disponible en Gros Charbon.

• Motorola e20, à partir 109 €

• Motorola e30, à partir 139 €

• Motorola e40, disponible à partir de début novembre, à 159 €