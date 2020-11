Motorola présente le moto g 5G à la connexion 5G ultra-rapide. Le moto g 5G dit vouloir fixe de nouvelles normes pour les smartphones milieu de gamme avec son appareil photo, sa batterie et son écran. Il illustre également la volonté de Motorola de démocratiser la 5G à un prix abordable. Grâce à l’intelligence artificielle, ses performances permettent à l’utilisateur d’effectuer les tâches les plus intenses. La plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 750G 5G offre, quant à elle, une connexion 5G ultra-rapide et une expérience de jeu immersive.

Grâce à la puissance et la vitesse de la nouvelle génération 5G, l’utilisateur pourra télécharger ses films préférés en quelques secondes, jouer à des jeux intensifs en ligne sans décalage et aura l’impression d’être dans la même pièce que son interlocuteur lors de ses appels vidéo. Comparée à la 4G, la 5G assure plus de débit, moins de latence et réduit les décalages.

Le moto g 5G est équipé d’un système triple caméra et d’une technologie de pointe assurant des photos nettes et dynamiques, quelles que soient les conditions. La caméra principale 48 MP avec la technologie Quad Pixel propose des photos éclatantes, même lorsque la luminosité est faible4. L’objectif ultra grand angle, quant à lui, permet de faire apparaître quatre fois plus de détails dans la photo pour des clichés plus grands que nature. La caméra Macro Vision rapproche 5 fois plus du sujet qu’un objectif standard. Enfin, la caméra avant 16 MP, avec sa grande taille de pixel de 2.0 μm, permet de prendre de magnifiques selfies dans toutes les situations grâce à la technologie Quad Pixel.

Le moto g 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet de tenir deux jours avec une seule charge. Le nouveau processeur Snapdragon 750G améliore, lui, l’efficacité énergétique : l’utilisateur pourra ainsi utiliser le débit 5G sans décharger la batterie du smartphone. Afin de répondre aux besoins d’autonomie, le chargeur TurboPowerTM de 20W peut recharger le smartphone 10 heures en seulement 15 minutes. Le grand écran MaxVision FHD+ de 6,7” avec HDR10 affiche des couleurs réalistes avec une luminosité et un contraste améliorés pour une expérience de divertissements idéale. Cet écran s’accompagne également d’un format 20:9 garantissant une visualisation optimale. Le moto g 5G propose 4 Go de RAM, afin de garder plusieurs applications ouvertes en même temps et passer facilement de l’une à l’autre. Il dispose également de 64 GB de stockage intégrés et il est possible d’ajouter 1 TB supplémentaire en utilisant l’emplacement de la carte microSD. L’utilisateur peut ainsi consulter son contenu favori, où qu’il aille.