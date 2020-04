Motorola présente le le moto g8 power lite

Ce tout nouveau moto g8 power lite possède une batterie de 5 000 mAh conçue pour offrir une utilisation jusqu’à trois jours avec une seule charge. Il garantit une liberté d’écoute et de visionnage pouvant durer jusqu’à 100 heures pour la musique et 19 heures pour les films, séries ou émissions.

Avec son système triple caméra, le moto g8 power lite permet de capturer des photos nettes, de réaliser des gros plans de qualité ainsi que de magnifiques portraits. La caméra principale de 16 MP, avec mise au point rapide et fonction PDAF, garantit la capture du sujet en un clin d’oeil tandis que la caméra Macro Vision permet de se rapprocher quatre fois plus du sujet qu’un smartphone classique. De plus, il est possible de jouer avec la profondeur de champ pour réaliser de superbes portraits.

Il embarque par ailleurs un écran Max Vision HD+ 6.5’’ du moto g8 power lite, un processeur octo-core 2.3 GHz et une mémoire RAM de 4 Go. Le moto g8 power lite possède également une mémoire interne de 64 Go pour héberger l’ensemble des applications, musiques, films et photos souhaités. De plus, il est possible d’ajouter jusqu’à 256 Go de mémoire3 avec une carte microSD.

Le moto g8 power lite est équipé des Moto Experiences et d’une protection anti- éclaboussures. Il est disponible dans le coloris Bleu Royal au prix de 179,99 € chez Amazon, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC.