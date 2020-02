Motorola Moto G8 Power, grosse batterie et petit prix

Les gens aiment les smartphones G milieu de gamme de Motorola. Tellement, en fait, que la société en a apparemment livré 100 millions d’exemplaires à travers le monde. Pour fêter ça, voici le Moto G8 Power. Pour moins de 300 €, il vous proposera un écran FHD + de 6,4 pouces, une puce Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et quatre appareils photo (16 MP principal, ultra large, téléobjectif et macro). Il y a aussi un appareil photo selfie 16 MP.

Mais le G8 Power dit tout dès son nom : avec une énorme batterie de 5000 mAh, vous devriez être capable de tenir jusqu’à trois jours avec une charge complète. Cela fait 21 heures de lecture vidéo. De quoi se plonger dans Netflix et Prime…