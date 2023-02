Motorola lance sa nouvelle application Moto Secure

Pour aider les consommateurs à tirer pleinement parti de toutes les fonctions de sécurité, Motorola lance la nouvelle application Moto Secure.

Avec ThinkShield, les consommateurs disposent d’une sécurité supplémentaire qui renforce la protection à tous les niveaux, de l’usine au téléphone. Grâce à des fonctions de sécurité matérielle et logicielle complètes qui répondent aux normes les plus strictes, les données sont mieux protégées contre les logiciels malveillants, le phishing et autres menaces.

Réalisée par Thinkshield, l’application Moto Secure est privilégiée pour toutes les fonctions essentielles de sécurité et de confidentialité de l’appareil. Dans l’application, les utilisateurs peuvent rapidement vérifier et contrôler la protection de leur smartphone en accédant facilement à toutes les applications et paramètres Android et Motorola. En plus d’un accès rapide aux contrôles de confidentialité et aux fonctions de sécurité,

l’application Moto Secure est dotée d’un certain nombre de nouvelles protections, telle l’ajout d’une couche supplémentaire de protection aux informations et applications sensibles en cachant certaines applications et fichiers dans un dossier sécurisé, protégé par un code PIN spécifique. Avec Secure Folder, les utilisateurs ont également la possibilité d’activer le mode déguisé pour choisir parmi quatre icônes et options de nom, plutôt que d’afficher visiblement les apps dans un dossier, pour encore plus de confidentialité. Cette option est particulièrement utile pour dissimuler des informations plus sensibles, comme des applications financières, des portefeuilles numériques, des applications d’achat ou des comptes de messagerie, derrière une icône et un nom discrets.

Lock Screen Security permet aux utilisateurs de voir et de contrôler toutes les options de leur écran de verrouillage afin de configurer la protection nécessaire. Cela inclut la possibilité de verrouiller les fonctions de réseau et de sécurité. Par exemple, auparavant, un voleur pouvait simplement désactiver le réseau mobile ou le Wi-Fi, empêchant ainsi les utilisateurs de localiser leur appareil perdu. Désormais, en activant cette fonction, les utilisateurs peuvent garder le contrôle et éliminer la possibilité pour quelqu’un de désactiver le réseau mobile ou le Wi-Fi d’un appareil sans déverrouiller le téléphone.

La nouvelle application Moto Secure est actuellement disponible sur le Lenovo ThinkPhone de Motorola et le moto g53 5G. A l’avenir, l’app sera disponible sur les appareils Motorola supportant Android 13 ou plus.