Motorola Edge 20 Pro, un écran 144 Hz et un zoom périscope

Le Motorola Edge de l’année dernière était une bonne surprise : un smartphone Android solide, abordable et au niveau d’une marque légendaire qui est restée principalement sur les marchés d’entrée et de milieu de gamme ces derniers temps.

Les Motorola Edge 20 récemment annoncés sont encore plus beaux, avec en tête d’affiche le Edge 20 Pro. Il embarque un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 144 Hz, battant la plupart des produits phares du marché. A cela s’ajoute le premier téléobjectif périscope de Moto pour des zooms 5x et Zoom hybride 50x. La puce Qualcomm Snapdragon 870 5G devrait la rendre très puissante, même si elle n’utilise pas le même Snapdragon 888 haut de gamme que certains concurrents. Il existe également un Motorola Edge 20 standard avec le même écran 144 Hz mais pas d’objectif périscope et une puce de milieu de gamme, et un Edge 20 Lite avec moins de puissance mais à moins de 300 €.