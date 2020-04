Motorola annonce les edge+ et edge

Motorola présente le tout nouveau motorola edge+, alliant vitesse 5G, affichage dynamique et immersif, expérience photographique sans précédent, bon so et une batterie performante.

Conçu pour la vitesse, la puissance et la performance ultime 5G, le motorola edge+ dispose du processeur le plus avancé du marché : le SnapdragonTM 865 de Qualcomm. Il offre ainsi la performance la plus rapide qui soit1, 25 % plus rapide que les générations précédentes, et une réactivité quasi instantanée pour naviguer, regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Une mémoire DDR5 de 12 Go permet, par ailleurs, au smartphone de fonctionner avec une bande passante maximale augmentée de 30 % et une consommation de batterie réduite, permettant de profiter pleinement des avantages de la technologie 5G.2 Un réseau d’antennes 5G innovant garantit une compatibilité mondiale avec la technologie 5G et des vitesses futures supérieures à 4 Gbps, grâce à la connexion aux fréquences mmWave et sub-6GHz.3 La connexion au Wi-Fi 6, la nouvelle norme Wi-Fi ultra-rapide, est également possible pour des débits internet exceptionnels tout en consommant moins d’énergie.

Avec motorola edge+, l’écran est plus flexible que jamais. Le nouveau Endless Edge enveloppe l’appareil sur près de 90 degrés des deux côtés et s’étend sur 6,7 pouces pour créer une véritable expérience immersive. Pensé pour le divertissement, le format 21 :9 est idéal pour le visionnage de films ou de séries. L’écran offre également un affichage avec un milliard de nuances de couleurs et une qualité d’image dynamique grâce au HDR10+. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’écran profite d’une bonne fluidité, afin que chaque défilement et balayage soient appréciables.

L’écran Endless Edge est aussi particulièrement fonctionnel. Incurvé et fin il garantit une utilisation optimale et une navigation d’une seule main. L’Edge Touch, qui fait partie de la nouvelle suite logicielle My UX, permet également de personnaliser de nouvelles façons d’interagir avec le smartphone. Les bords de l’écran s’allument pour indiquer l’état de charge de la batterie, les appels entrants, les alarmes et les notifications, et sont visibles à l’autre bout de la pièce. Enfin, avec le nouveau Moto Game, les gamers peuvent faire pivoter le téléphone sur le côté et utiliser les deux boutons supplémentaires personnalisables sur le bord supérieur de l’écran pour jouer avec quatre doigts comme sur une console.

motorola edge+ dispose de haut-parleurs stéréo puissants et performants, ainsi que d’un réglage de précision pour des performances sonores de qualité professionnelle et un son plus profond et plus riche6. La technologie de réglage audio provient de Waves, lauréat d’un Technical GRAMMY® Award, qui souhaite rendre musique, vidéos et appels téléphoniques plus intenses. Issue des studios d’enregistrement et utilisée par les ingénieurs du son, les producteurs de musique, de films et de télévision et les stations de radio, Waves offre des performances sonores uniques.

Le motorola edge+ est équipé d’un appareil photo principal à capteur 108 MP disposant d’une résolution hors norme, et est physiquement près de trois fois plus grand que les capteurs 12 mpx utilisés sur les précédents smartphones flagship du marché. Grâce à la technologie Quad Pixel, ce capteur a une sensibilité à la lumière 4x plus élevée pour capturer des photos incroyablement claires et nettes quelle que soit la luminosité. Le système de triple caméra polyvalent offre, quant à lui, un objectif pour chaque prise de vue. Le zoom optique haute résolution du téléobjectif de 8 mpx permet également de capturer davantage de scènes de loin et l’objectif ultra grand-angle de 16 mpx permet de saisir davantage de scènes proches pour une plus grande complémentarité. Enfin, la Macro Vision garantit des images plus personnelles et très rapprochées.

Une batterie de 5000 mAh accompagne ce smartphone, la plus puissante batterie de tous les smartphones 5G du marché, pour garantir deux jours complets d’utilisation.8 Le motorola edge+ est également doté de la fonctionnalité de recharge rapide TurboPower et de la charge à induction, et il est possible de partager sa batterie avec d’autres appareils en un clin d’œil grâce au partage de l’énergie sans fil.



Pour ceux qui recherchent un smartphone 5G également équipé des meilleures innovations du marché, et ceci à un prix encore plus abordable, motorola edge offre des expériences incroyables en matière d’appareil photo, de divertissement et de performances. Il est équipé du même écran Endless Edge de 6,7 pouces et de la même expérience audio que le motorola edge+. Ce smartphone offre également des performances 5G à moins de 6 GHz, un processeur Qualcomm Snapdragon 765, une batterie de 4500 mAh et un système triple caméra polyvalent qui comprend un objectif principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 16 MP avec Macro Vision et un téléobjectif de 8 MP.

Le motorola edge+ sera disponible aux États-Unis le 14 mai en exclusivité chez Verizon Wireless (999,99 $) et sera disponible à partir du mois de mai dans différents pays d’Europe (1199 €). motorola edge sera disponible en France et dans différents pays d’Europe à partir du mois de mai (599 €).