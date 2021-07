Moshi Muto, un sac dos urbain écolo-chic et fonctionnel

Muto ne ressemble pas à un sac à dos urbain ordinaire. Avec des lignes simples, des couleurs confortables et la touche finale : un cuir écologique.

Ce sac convertible propose trois modes d”utilisation : sac à dos, sac à bandoulière et mallette, avec des compartiments rembourrés pour ordinateur portable de 13 pouces et tablette de 11 pouces. La sangle QuikFlick vous permet d’accéder rapidement à vos affaires et le dos rembourré Airmesh vous assure un confort tout au long de la journée. Une pochette à fermeture éclair RFID Shield protège les passeports, cartes de crédit et cartes à puce.

Si vous souhaitez l’utiliser en mode “dos”, il vous suffit de boucler la sangle sur les boucles des deux côtés du bas. Un matériau de décompression respirant Airmesh est ajouté à la ceinture intérieure du sac et à la sangle, de sorte que le dos et le coussin et la sangle peuvent atteindre un équilibre parfait entre confort et soutien. Muto vous permet de réduire efficacement la charge sur les épaules, le dos et la taille.

Les caprices météorologiques ne font pas le poids face à l’extérieur hydrofuge et résistant l’abrasion de ce Muto, qui permet à vos affaires de rester sèches et protégées quelle que soit la météo.

Pesant seulement 840 g, ce Muto est facile à porter sur le dos et les épaules, tandis que les poignées en fibres textiles et au toucher doux qui facilitent le transport à la main. De plus, le dos et les bretelles matelassées Airmesh favorisent la circulation de l’air pour une meilleure respirabilité

Moshi Muto, 164,95 €