Moshi dévoile sa batterie IonGo Duo avec câbles intégrés pour iOs et Android

Moshi présente pour les amateurs de gadgets nomades sa première batterie portable compacte avec câbles intégrés pour iOS et Android

Cette IonGo 5K Duo permet la charge via USB-C et Lightning. Elégante et durable, elle est fabriquée en fibres textiles et peut rentrer dans une poche grâce à son format compact. Les cellules de la batterie utilisent la même technologie de batterie que les véhicules électriques les plus récents et sont optimisées pour la charge, la décharge, et une résistance interne faible. La batterie IonGo 5K Duo a subi des tests rigoureux pour s’assurer qu’elle conserve 80% de sa capacité après 500 cycles de charge.

Compatible avec la plupart des appareils Android et iOS (certifié MFi), la batterie IonGo 5K Duo est la batterie portable la plus dynamique du marché. IonGo 5K Duo (75$) existe en Gris Fossile et sera disponible à l’achat à partir de mi-mai sur le site moshi.com et auprès de certains revendeurs.