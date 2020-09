Mortal Kombat 11 : Aftermath : le Pack de Skins : Veille de la Toussaint disponible

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios annoncent la sortie d’un nouveau Pack de Skins Mortal Kombat 11 : Aftermath. À partir d’aujourd’hui, les possesseurs de Mortal Kombat 11 : Aftermath peuvent accéder au Pack de Skins : Veille de la Toussaint, qui comprend « Johnny Cage : La Bête En Moi », « Sub-Zero : Roi Du Blizzard » et « D’Vorah : Antidote Mauvais ». Pour télécharger les derniers assets sur le Pack de Skins : Veille de la Toussaint de Mortal Kombat 11 : Aftermath, cliquez ici.

Le Pack de Skins : Veille de la Toussaint ainsi que le Pack de Skins : Chaleur Estivale et le Pack de Skins : Klassique Femme Fatale sont maintenant tous disponibles pour les possesseurs de Mortal Kombat 11: Aftermath.

Mortal Kombat 11 : Aftermath est disponible dès maintenant. Il inclut la toute première extension du mode histoire de la série, trois personnages jouables (Fujin, Sheeva et RoboCop), le Pack de Skins : Chaleur Estivale, le Pack de Skins : Klassique Femme Fatale, le Pack de Skins : Veille de la Toussaint, ainsi que le skin « Johnny Cage : Mille Mercis ». La compilation Mortal Kombat 11 : Aftermath + Kombat Pack est également disponible.

Les nouveaux joueurs peuvent entrer dans l’arène avec Mortal Kombat 11 : Aftermath Kollection, qui comprend tous les personnages, toute l’histoire et tous les modes de jeu dans un seul pack. Cette compilation inclut Mortal Kombat 11,ainsi que tout le contenu de Mortal Kombat 11 : Aftermath et celui du Kombat Pack sorti précédemment, qui comprend six personnages (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Le Joker, Terminator T-800 et Spawn) ainsi que 25 skins de personnages supplémentaires. La compilation Mortal Kombat 11 : Aftermath Kollection est disponible dès maintenant.