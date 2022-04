Mophie renforce sa gamme d’accessoires de voyage avec un chargeur de voyage 3-en-1 MagSafe et un support magnétique portable

« Le chargeur de voyage 3-en-1 MagSafe de mophie charge votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods de manière simple et pratique, sans câbles, ni adaptateurs supplémentaires », a déclaré Charlie Quong, vice president of product development chez ZAGG. « Et le support magnétique portable facilite un usage professionnel et maintient votre iPhone stable pour des activités comme des visio- conférences.

Le chargeur de voyage 3-en-1 avec MagSafe offre des points de charge dédiés pour votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods compatibles. Conçu avec MagSafe, votre iPhone atteindra le point de charge idéal à chaque fois. Il suffit de placer chaque appareil dans l’espace qui lui est réservé pour que la charge commence. Vous resterez chargé en vacances ou pendant un voyage d’affaires. Un câble USB-C et un adaptateur mural sont fournis avec le chargeur. Et, lorsque vous êtes prêt à rentrer chez vous, le tout se range dans une mallette de transport pratique. Laissez tomber les multiples câbles et chargez en déplacement avec un seul accessoire pratique.

Chargeur de voyage 3-in-1 MagSafe (159.95 €)



Conçu pour être compatible MagSafe, le support magnétique portable maintient l’iPhone dans un angle de vision parfait, en mode portrait ou paysage. Vous ne manquerez jamais un texto ou une notification. C’est également le compagnon idéal pour les longues conversations vidéo ou les films en streaming. Le support offre un angle de vue réglable grâce à deux charnières métalliques. La finition en tissu haut de gamme s’intègre parfaitement à n’importe quelle table. De plus, il se replie dans un emballage compact et fin lorsque vous êtes en déplacement. Au café, à l’hôtel, à l’aéroport ou tout simplement au travail, c’est un accessoire indispensable pour l’iPhone.

Support mangénitique portable (39.95 €)

Le chargeur sans fil 3-en-1 MagSafe et le support magnétique portable sont disponibles dès maintenant sur ZAGG.com et dans les Apple Store du monde entier. Chaque produit est couvert par une garantie2 de deux ans.